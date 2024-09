Ponudba ACT za prevzem 7-Eleven neuspešna

Tokio, 6. septembra - Japonski holding Seven & I, ki upravlja maloprodajnega velikana 7-Eleven, je zavrnil prevzemno ponudbo kanadskega tekmeca Alimentation Couche-Tard (ACT). Vrednost družbe so podcenili. Če bi ponudba odražala pravo vrednost, so pripravljeni na pogovore, so zapisali. To bi bil največji tuji prevzem japonskega podjetja doslej.