Na jugu Mehike pred nastopom mandata ugrabili župana

Ciudad de Mexico, 6. septembra - V zvezni državi Chiapas na jugu Mehike so ta teden ugrabili župana obmejne občine Frontera Comalapa, ki bi 1. oktobra nastopil mandat, potem ko je v začetku junija zmagal na lokalnih volitvah. To območje ob meji z Gvatemalo se sicer že nekaj časa sooča s porastom nasilja in kriminala.