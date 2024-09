ZDA v nasprotju z Izraelom trdijo, da se bližajo premirju v Gazi

New York/Port-au-Prince, 6. septembra - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v nasprotju z izjavami izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v četrtek znova trdil, da so blizu dogovora o premirju v Gazi. Iz palestinske enklave medtem prihajajo poročila o novih žrtvah izraelskih napadov. Da so humanitarne razmere v Gazi več kot katastrofalne, opozarjajo tudi Združeni narodi.