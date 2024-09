V Georgii aretirali očeta napadalca na srednjo šolo Apalachee

Atlanta, 6. septembra - Državni preiskovalni urad Georgie (GBI) je v četrtek aretiral očeta 14-letnega dijaka, ki naj bi v sredo izvedel strelski napad na srednji šoli Apalachee nedaleč od Atlante ter ubil štiri osebe in ranil devet. Mladoletnika, ki so ga aretirali, so obtožili štirih naklepnih umorov in mu nameravajo soditi kot odrasli osebi, poroča CNN.