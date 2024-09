Odbor za infrastrukturo zavrnil predloge priporočil vladi glede popoplavne obnove

Ljubljana, 5. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je zavrnil predloge priporočil, s katerimi so želeli v poslanski skupini SDS vlado spodbuditi k učinkovitejši in hitrejši sanaciji po lanskih ujmah. Koalicijski poslanci so opozicijskim očitali zavajanje in manipuliranje s podatki.