V lokostrelski ekipi ponosni na medaljo, ki pomeni veliko spodbudo

Pariz, 6. septembra - V slovenski lokostrelski ekipi so po osvojeni paraolimpijski bronasti medalji v Parizu poudarili, da so predvsem zelo ponosi na dosežek. Obenem pa bo ta tudi velika spodbuda za nadaljevanje športnih poti, tako obeh nosilcev medalj Žive Lavrinc in Dejana Fabčiča kot trenerke Brine Božič.