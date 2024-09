Koalicijski partnerji v četrtek o izpolnjevanju pogodbe in smeri v drugi polovici mandata

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 10. septembra - Koalicija, ki je že zakorakala v drugi polčas mandata in jo tako k sprejemu ključnih ukrepov za uresničitev obljubljenih strukturnih reform že priganja čas, se bo v četrtek sestala na Brdu pri Kranju. Koalicijski partnerji bodo prečesali dosedanje izpolnjevanje koalicijske pogodbe in začrtali smer, ki jo bodo ubrali do izteka mandata.