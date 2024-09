N1: Žbogar naj bi prevzel vodenje stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku

New York, 5. septembra - Na zunanjem ministrstvu so objavili interni razpis za vodje diplomatskih in konzularnih predstavništev, med katerimi je tudi vodja stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku, je danes poročal portal N1. Slednji položaj se obeta Samuelu Žbogarju, začasnemu odpravniku poslov na stalnem predstavništvu, ki zastopa Slovenijo v Varnostnem svetu ZN.