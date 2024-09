Vlada soglaša z imenovanjem Petre Rupar za direktorico jeseniške bolnišnice

Ljubljana/Jesenice/Trbovlje, 5. septembra - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Petre Rupar za direktorico Splošne bolnišnice (SB) Jesenice za mandatno dobo štirih let, in sicer od 9. septembra 2024 do 8. septembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z vlade.