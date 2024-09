Vlada potrdila predlog novele zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Ljubljana, 5. septembra - Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih. Z njim naslavlja problematiko pomanjkanja in starostne strukture trenutno imenovanih sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, katerih povprečna starost je 62 let, piše v sporočilu po seji vlade.