Roglič na dobri poti do četrte zmage na Vuelti

pripravil Aljoša Žvirc

Vitoria, 6. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je na dobri poti, da si po letih 2019, 2020 in 2021 zagotovi četrto skupno slavje na dirki po Španiji. Do konca letošnje izdaje ga čakajo še tri etape, dve gorski in nedeljska vožnja na čas v Madridu. V skupnem seštevku za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem zaostaja le pet sekund.