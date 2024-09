V Kamniku danes s povorko vrhunec Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine

Kamnik, 8. septembra - V Kamniku ta konec tedna potekajo 51. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Raznoliko in pestro dogajanje bodo danes tradicionalno sklenili s povorko narodnih noš, ki je vrhunec prireditve. Na poti skozi srednjeveško mestno jedro se bo predstavilo 2000 udeležencev iz Slovenije in tujine.