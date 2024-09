Kajakaška zveza Slovenije vabi na dobrodelno veslanje po Ljubljanici

Ljubljana, 6. septembra - Kajakaška zveza Slovenije vabi na tradicionalno humanitarno akcijo 24 ur veslanja za dober namen po Ljubljanici. Ves izkupiček donacij in sponzorstev bodo namenili društvu Downov sindrom Slovenije ter njihovim programom učenja in zaposlitev, so sporočili. Prireditev se bo začela danes ob 15. uri na Kajak kanu klubu, zaključila pa v soboto.