Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 5. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,09 odstotka in se ustavil pri 1598,07 točke. Nad gladino so indeks potisnile delnice Save-Re, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Vlagatelji so opravili za 1,12 milijona evrov poslov, od tega približno polovico s Krkinimi delnicami.