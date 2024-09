Letošnje poletje najbolj vroče v zgodovini meritev

Bonn, 6. septembra - Letos je svet doživel najbolj vroč junij in avgust doslej, pa tudi najbolj vroč dan in najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev, so sporočili iz Službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Letošnje leto bo zato verjetno najbolj vroče v zgodovini, je menila namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.