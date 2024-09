Newyorške borze neenotno

New York, 5. septembra - Tečaji delnic na borzah v New Yorku v začetnem delu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Trg čaka na petkovo objavo podatkov o delovnih mestih v ZDA, ki bi lahko osvetlili obseg morebitnega znižanja obrestnih mer in stanje ameriškega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.