Vlada z uredbo o prostorskem načrtovanju za prenosni plinovod Lendava-Ljutomer

Ljubljana, 5. septembra - Vlada je danes izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod Lendava-Ljutomer. Pri približno 20 kilometrov dolgem plinovodu gre za enega od infrastrukturnih projektov v sklopu načrtovane povezave plinovodnih sistemov Slovenije in Madžarske, so po seji vlade sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.