Iz Svobode podpora Stojmenovi Duh, koalicijski partnerji s pomisleki

Ljubljana, 5. septembra - Tudi po ugotovitvah KPK in računskega sodišča glede nakupa 13.000 računalnikov lahko ministrica Emilija Stojmenova Duh, kot kaže, računa na podporo poslancev Svobode. Več zadržanosti je v koalicijskih SD in Levici, kjer ministrici samoumevne podpore ne izrekajo ter poudarjajo, da je razmislek zdaj tudi na premierju, njegovi stranki in ministrici.