Nevenka Žvokelj ostaja na čelu inšpekcije za naravne vire in prostor

Ljubljana, 5. septembra - Vlada je podaljšala mandat vršilki dolžnosti glavne inšpektorice Inšpektorata RS za naravne vire in prostor Nevenki Žvokelj. Na funkciji bo ostala do imenovanja novega glavnega inšpektorja, a najdlje do 16. marca prihodnje leto, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.