Grška obalna straža v treh dneh na kopno pripeljala 226 migrantov

Atene, 5. septembra - Grška obalna straža je danes sporočila, da je s svojimi plovili v treh dneh s čolnov v Egejskem morju in južno od sredozemskega otoka Kreta prepeljala na varno 226 migrantov. Pet domnevnih tihotapcev ljudi pa so prijeli in pripeljali pred sodnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.