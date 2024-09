Organizacija, ozaveščenost in sodelovanje ključni za pripravljenost na kibernetske napade

Nova Gorica, 5. septembra - Dobra organizacija, izobraževanje zaposlenih in dobro sodelovanje z zunanjimi partnerji so izjemnega pomena pri pripravljenosti podjetij na kibernetske napade, so se strinjali udeleženci okrogle mize o varnostnih incidentih na konferenci Infosek. Posebno pozornost je treba po njihovem mnenju nameniti tudi komunikaciji z javnostjo, predvsem mediji.