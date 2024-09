Maska z novim projektom Moj dom na temo beguncev, migracij in spomina

Ljubljana, 5. septembra - Pri zavodu Maska so s finančno podporo EU zasnovali projekt Moj dom, v katerem so se posvetili vojni, pregnanstvu, travmi in spominu na območju bivše Jugoslavije v 90. letih. Umetniški in še zlasti gledališki odzivi na tematiko bodo prihodnji teden del mednarodne konference, ob tem bodo uprizorili še predstavo Šivi po zamisli Damirja Avdića.