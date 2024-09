Nova francoska jedrska elektrarna se je samodejno zaustavila

Pariz, 5. septembra - Najnovejša francoska jedrska elektrarna, ki se nahaja v kraju Flamanville v Normandiji, se je v sredo, le dan po njenem zagonu, samodejno zaustavila. V državni energetski družbi EDF so ob tem poudarili, da je zaustavitev dokaz, da varnostni sistem deluje. Pred ponovnim zagonom bodo opravili potrebne tehnične preglede in analize, so napovedali.