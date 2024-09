Arso zaradi možnosti neviht za jugozahod države izdal oranžno opozorilo

Ljubljana, 5. septembra - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti neviht za jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo, za druge dele države pa rumenega. Oranžno opozorilo velja do polnoči, rumeno se za vso državo nadaljuje tudi v petek. Zlasti na jugozahodu Slovenije so napovedani dolgotrajni in močni nalivi.