Policija po ugrizu psa v Izoli išče lastnico

Izola, 5. septembra - Na območju kopališča Svetilnik v Izoli je 19. avgusta ob 20.20 pes napadel in ugriznil otroka, ki je bil tam v spremstvu staršev. Na pozive staršev in enega mimoidočega, da se lastnica psa ustavi in nudi podatke, se ta ni odzvala. Policisti vse, ki poznajo psa ali njegovo lastnico prosijo, da jih o tem čim prej obvestijo, so sporočili s PU Koper.