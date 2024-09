Pariz 2024: Tudi paraolimpijske igre so bile del velikega športnega spektakla

Pariz, 8. septembra - Danes se v Parizu izteka velik poletni športni festival. Olimpijske in zdaj še paraolimpijske igre so narekovale ritem mestu že v daljšem obdobju, še posebej intenzivno pa v zadnjem mesecu in pol. Ocene tega ritma so zelo pozitivne, tudi paraolimpijske igre pa so prispevale pomemben delež športnega spektakla v francoski prestolnici.