Veliko povpraševanje po vozilih povečalo julijska naročila v nemških tovarnah

Berlin, 5. septembra - V Nemčiji so julija zabeležili nepričakovano povečanje naročil v nemških tovarnah, predvsem zaradi povečanega povpraševanja po transportnih vozilih. Na mesečni ravni so se naročila okrepila za 2,9 odstotka, potem ko so se junija za 4,6 odstotka, je objavil nemški statistični urad Destatis. Analitiki so za julij pričakovali 1,6-odstotni padec.