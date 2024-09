Začenja se 35. Pikin festival

Velenje, 7. septembra - Po že nekaj izvedenih predfestivalskih dogodkih in odprtih razstavah se bo danes dopoldne na Titovem trgu v Velenju začel 35. Pikin festival. Do petka ta največji slovenski dogodek za otroke in družine prinaša vrsto prireditev in delavnic, prepletenih s kulturno vzgojo, v mestu pa vsak dan pričakujejo veliko obiskovalcev iz vse Slovenije.