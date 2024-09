V Galeriji Murska Sobota gostuje razstava Galerije Equrna

Murska Sobota, 5. septembra - V Galeriji Murska Sobota je na ogled razstava Galerija Equrna predstavlja štiri generacije: Zmago Lenardič, Ksenija Čerče, Staš Kleindienst, Gašper Capuder. Po besedah kustosa razstave in direktorja Galerije Equrna Arneta Brejca so razstavili dela, ki so nastala v zadnjih štirih letih in odražajo njihovo trenutno razmišljanje in raziskovanje.