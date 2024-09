Na KGZS pozvali k ureditvi voznih redov v javnem potniškem prometu

Ljubljana, 5. septembra - Podeželje je izredno podhranjeno z javnim prevozom, novi vozni redi pa so to težavo še poglobili, je v izjavi za javnost izpostavil predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo so zato v KGZS pozvali k takojšnjemu ukrepanju in ureditvi voznih redov javnega potniškega prometa.