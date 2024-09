DUJPP kljub kritikam stoji za novimi voznimi redi

Ljubljana, 5. septembra - Po septembrski uveljavitvi novega voznega reda za medkrajevne avtobuse je o njem slišati veliko kritik, med drugim, da so nekatere linije ukinjene in da je avtobusov premalo. Na DUJPP ob tem zagotavljajo, da so novi vozni redi dobro pripravljeni, da so se povečali standardi dostopnosti in da ukinitev linij ni bilo.