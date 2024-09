Podelili priznanja najboljšim inovatorjem pomurskih podjetij in znak kakovosti

Murska Sobota, 5. septembra - Pomurska gospodarska zbornica je danes v Murski Soboti podelila priznanja najboljšim inovatorjem pomurskih podjetij. Podelili so pet zlatih, pet srebrnih in dve bronasti priznanji. Med zlatimi so inovatorji podjetij Nafta strojna, Lek veterina, Arcont, Roto in Cleangrad. Zlati znak kakovosti 2024 pa je prejelo podjetje KIT Žižki.