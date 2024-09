Za novo maorsko kraljico okronali hčer preminulega kralja Tuheitie

Wellington, 5. septembra - Na Novi Zelandiji so pokopali maorskega kralja Tuheitio, ki je umrl v petek v starosti 69 let. Pred pogrebom so plemenski voditelji za naslednico danes izbrali njegovo najmlajšo hčerko Nga Wai Hono i te Po. 27-letnica je tako postala osma voditeljica ljudstva in druga maorska kraljica po svoji babici Te Atairangikaahu, poroča britanski BBC.