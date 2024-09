Podeljene štipendije Šugmanovega sklada za letošnje študijsko leto

Ljubljana, 5. septembra - Iz Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2024/2025 so štipendije za izobraževanja podelili vsem petim na razpis prijavljenim kandidatom, se je odločila strokovna komisija. Štipendije tako prejmejo Jakob Adamič Šeme, Jurij Drevenšek, Nina Kuclar Stiković, Katjuša Golobič in Alja Bračun, so sporočili iz Združenja dramskih umetnikov Slovenije.