V požaru v bloku v Mariboru poškodovana stanovanja

Maribor, 5. septembra - V stanovanjskem bloku v Mariboru je v sredo zvečer prišlo do požara. Po doslej znanih informacijah je eno stanovanje v celoti pogorelo, drugo delno. Nastala je tudi škoda na bloku in v drugih stanovanjih, po nestrokovni oceni v višini vsaj 100.000 evrov. Šest oseb je pristalo v bolnišnici, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.