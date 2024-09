Poslanskima skupinama SDS in NSi sta se namesto Grimsa in Tonina pridružila Poglajen in Medic

Ljubljana, 5. septembra - Državni zbor je mandata za preostanek mandatne dobe državnega zbora namesto Branka Grimsa (SDS) in Mateja Tonina (NSi) danes potrdil poslancema Andreju Poglajnu in Francu Franciscu Estanislau Medicu. Grims in Tonin sta bila namreč na junijskih evropskih volitvah izvoljena v Evropski parlament.