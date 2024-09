ZN: Onesnaženost zraka se je v Evropi in na Kitajskem lani zmanjšala

Ženeva, 5. septembra - Onesnaženost zraka z drobnimi delci se je v Evropi in na Kitajskem lani zmanjšala, saj so se zmanjšale s človekovo dejavnostjo povezane emisije, so v najnovejšem poročilu zapisali Združeni narodi (ZN). Agencija je pred mednarodnim dnevom čistega zraka za modro nebo poudarila, da so kakovost zraka in podnebne spremembe tesno povezani.