Po tekmi Schalkeja in nizozemske Brede spopad 300 navijačev

Gelsenkirchen, 5. septembra - Sredina nogometna tekma med nemškim Schalkejem in nizozemskim prvoligašem Bredo (2:1) naj bi bila prijateljska. Bolj kot nogomet pa jo zaznamoval izgred okrog 300 navijačev, ki so se spopadli med seboj in policija jih je lahko ločila le z ostrim posredovanjem.