Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 5. septembra - Indeksi na azijskih borzah so tudi danes večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji so po sredinih občutnih padcih previdni in tuhtajo, za kolikšno znižanje obrestnih mer se bo ta mesec odločila ameriška centralna banka. Jasnejšo sliko bi lahko dala petkova objava ameriškega ministrstva za delo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v avgustu.