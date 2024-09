Občina Laško v gradnjo kanalizacije na odseku Marija Gradec-Lahomno

Laško, 8. septembra - Laški župan Marko Šantej in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer sta ta teden podpisala pogodbo o izgradnji fekalne kanalizacije na odseku Marija Gradec-Lahomno. Naložbo, vredno 633.000 evrov, sofinancirata država in EU iz kohezijskega sklada. Na kanalizacijsko omrežje bodo priključili 50 objektov oz. 120 občanov, so sporočili z Občine Laško.