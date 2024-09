Sinner potrdil vlogo favorita, Swiatek med gledalce

New York, 5. septembra - Italijan Jannik Sinner je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku potrdil vlogo prvega nosilca in se z zmago s 6:2, 1:6, 6:1 in 6:4 nad Rusom Danilom Medvedjevom uvrstil v polfinale. Nastope pa je končala prva nosilka Iga Swiatek iz Poljske, ki jo je s 6:2, 6:4 premagala šestopostavljena Američanka Jessica Pegula.