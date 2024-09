New York, 5. septembra - Najmlajši otrok nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron se je v sredo udeležil prvih predavanj na Newyorški univerzi, poroča lokalni časnik New York Post. Visokega 18-letnika so med prihodom na kampus sredi Manhattna obkrožali agenti tajne službe.