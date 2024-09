Draper tretji polfinalist US opna

New York, 4. septembra - Britanec Jack Draper je tretji polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Uvrstitev med najboljše štiri je njegov najboljši dosežek na turnirjih za grand slam, zagotovil pa si jo je s četrtfinalno zmago proti Avstralcu Alexu de Minaurju. Zmagal je z izidom 6:3, 7:5 in 6:2.