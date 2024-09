Newyorške borze zaključile neenotno

New York, 4. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Na vlagatelje je najbolj vplival močan padec delnic podjetja United States Steel. Te so po poročilu, da bo ameriški predsednik Joe Biden blokiral prodajo podjetja japonskemu Nippon Steelu, izgubile približno petino vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.