Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Aagencije so med drugim poročale o tem, da je podjetje A1 Slovenija na okrožnem sodišču vložilo tožbo zoper Telekom Slovenije, od katerega zahteva 33,7 milijona evrov. Poročale so tudi o tem, da je vlada v okviru BSF z iniciativo Biotech Hills podpisala pismo o nameri za skupno zavezanost pri razvoju biotehnološkega in farmacevtskega ekosistema.