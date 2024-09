Slovenski nogometaši z visokimi cilji pričakujejo novo pomoč navijačev

Brdo pri Kranju, 4. septembra - Slovensko nogometno reprezentanco še dva dneva ločita od prve tekme v ligi narodov. Po uspehu na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer so se slovenski nogometaši prebili do osmine finala, bodo v petek v okviru skupine 3 lige B sprva gostili Avstrijo. Cilji in pričakovanja tudi pred ligo narodov ostajajo visoka, upajo tudi na polne Stožice.