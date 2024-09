Dodatna dela za sanacijo doline Ločnice po lanski ujmi

Medvode, 5. septembra - V dolini Ločnice bodo, potem ko so v začetku meseca stekla dela za gradnjo petih novih mostov in mostičkov, začeli izvajati še dva sklopa del za sanacijo infrastrukture po lanski ujmi. Dela so vredna skupaj nekaj več kot milijon evrov, občina jih bo krila iz državnega predplačila za sanacijo poplav.