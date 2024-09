Mura Nona uspešno začela kvalifikacije lige prvakinj

Larnaka, 4. septembra - Nogometašice Mure None so uspešno začele turnir 1. kroga kvalifikacij lige prvakinj. Slovenske prvakinje so na turnirju skupine G v Paphosu na Cipru s 3:2 (2:0) premagale Glentoran iz Severne Irske. V finalu turnirja si bodo napredovanje poskušale zagotoviti v soboto proti zmagovalcu dvoboja med domačim Apollonom in armenskim Pjunikom.