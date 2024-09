V Cerknici in okolici omejitev rabe vode

Cerknica, 4. septembra - V Cerknici in okolici velja ukrep omejitve rabe vode na osebno in gospodinjsko rabo, saj je raven podtalnice na vodnem viru za vodovodni sistem Cerknica-Rakek nizek. Ljudi pozivajo, naj z vodo ravnajo varčno in ne zalivajo vrtov, perejo vozil, polnijo bazenov oz. naj ne porabljajo vode za druge nenujne namene.