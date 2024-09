O reševanju Teša in premogovnika Velenje prihodnji teden tudi v DZ

Ljubljana, 4. septembra - Predsednica odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič je za prihodnji petek sklicala sejo, na kateri se bodo seznanili z informacijo o grožnji insolventnosti in predčasnega prenehanja delovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje ter z interventno rešitvijo, ki jo pripravljajo na pristojnem ministrstvu.